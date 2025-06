U21 gelingt Auftakt mit vier Frankfurtern

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist am Donnerstagabend mit einem klaren 3:0-Sieg gegen Slowenien in die Europameisterschaft gestartet. In der Startelf des DFB standen mit Nnamdi Collins und Nathaniel Brown gleich zwei Abwehrspieler von Eintracht Frankfurt. Beide fielen durch eine hohe Laufbereitschaft auf. In der 64. Minute wurde mit Mittelfeldspieler Ansgar Knauff noch ein dritter Akteur der Hessen eingewechselt. Der in Frankfurt geborene Elias Baum kam nicht zum Einsatz. Für Deutschland geht es am Sonntag (21 Uhr) mit dem 2. Spiel der Vorrunde gegen Tschechien weiter.