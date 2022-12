Axel Hellmann wird übergangsweise die Geschäfte der Deutschen Fußball Liga führen. Zusammen mit Freiburgs Oliver Leki steht der Frankfurter Vorstandssprecher bis zum Sommer an der Liga-Spitze. Seinen Eintracht-Job behält er.

Axel Hellmann soll bei der Dachorganisation des deutschen Profifußballs das Loch stopfen, das nach der Trennung von Geschäftsführerin Donata Hopfen entstanden ist. Der Vorstandssprecher der Frankfurter Eintracht soll für eine Übergangszeit bis zum 30. Juni 2023 das Hopfen-Amt übernehmen – als Doppelspitze zusammen mit Oliver Leki, Finanzvorstand des SC Freiburg.

Das kündigte DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Neu-Isenburg (Offenbach) an. "Wir haben ein paar Prozesse laufen, die relativ schnell umgesetzt werden. Da müssen wir sofort handlungsfähig sein", sagte Aufsichtsratschef Watzke. "Beide haben aus meiner Sicht die absolute Fähigkeit, das hinzubekommen. Wenn man sieht, wie sich die Clubs der beiden entwickelt haben, spricht das auch für die Arbeit dieser beiden."

Hellmann: "Herausfordernde Lage"

Hellmann sagte, der deutsche Profifußball befinde sich in "einer herausfordernden Lage". Der Frankfurter Vorstandssprecher, der seine Funktion laut Eintracht-Mitteilung behält, wurde mit den Worten zitiert: "Es ist für mich selbstverständlich, dass ich mich gemeinsam mit Oliver Leki und einem starken Team dieser Herausforderung stelle und Verantwortung übernehme."

Wie die Arbeitsteilung im Detail im aussehen wird, haben die Frankfurter noch nicht mitgeteilt. Auch Watze stellte klar: "Beide sind nach wie vor Bestandteile ihrer Klubs."

Eintracht-Aufsichtsrat: "Anerkennung seiner Arbeit"

Hellmann dankte der Eintracht für die Unterstützung. Entscheidend für die Zusage sei "die volle und einstimmige Rückendeckung" des Vorstands und des Aufsichtsrats gewesen. Aufsichtsratschef Philip Holzer sieht im temporären Wechsel des Funktionärs die "Anerkennung seiner Arbeit bei Eintracht Frankfurt und der positiven Entwicklung unseres Klubs" gewürdigt.

