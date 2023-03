Zwei Niederlagen, angeknackste Stimmung, eindringliche Unterhaltung: Eintracht Frankfurt hofft in Wolfsburg auf die Wende zum Guten. Die Zeichen dafür stehen gar nicht mal schlecht. Das Wichtigste zum Spiel.

Kampf um die europäischen Plätze: Die Frankfurter Eintracht muss am Sonntagabend (17.30 Uhr) beim direkten Verfolger VfL Wolfsburg antreten.

Die Ausgangslage

Tja. Gute Frage. Einerseits ist die Eintracht weiter auf Rang sechs der Tabelle, hat alle Chancen auf die Champions League und spielt eine überdurchschnittlich gute Bundesliga-Saison, andererseits haben die Frankfurter innerhalb weniger Tage sowohl gegen Neapel als auch in Leipzig Niederlagen kassiert. Gegen den Club aus der Serie A wurden den Hessen dabei klar die Grenzen aufgezeigt.

"Die letzten Spiele haben Spuren hinterlassen. Das haben wir gemerkt und uns unterhalten", liefert Eintracht-Coach Oliver Glasner einen Einblick in die Gemütslage der Frankfurter. Eine weitere Niederlage in Wolfsburg würde noch mehr Spuren hinterlassen. Dann wären die Hessen nämlich einerseits in einer kleinen Krise angekommen und andererseits der VfL in der Tabelle bedrohlich nahe. Da auch Mainz 05 immer näher kommt, wäre es gut, wenn die von Glasner erwähnte Unterhaltung Früchte tragen würde.

Das Personal

Auf beiden Seiten ist hier nicht viel zu vermelden. Bei der Eintracht fehlt verletzungsbedingt weiter Junior Ebimbe, dazu sitzt Djibril Sow eine Gelbsperre ab. Für den Schweizer werden Daichi Kamada und Sebastian Rode im Zentrum agieren. Kristijan Jakic und Randal Kolo Muani haben unter der Woche krankheitsbedingt gefehlt, sie sind aber fit für die Partie. Beim VfL geht das Thema Personal noch schneller. Dort fehlt nur Bartol Franjic.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht in Wolfsburg spielen. Bild © Imago Images

So könnte Wolfsburg spielen: Casteels - Baku, Lacroix, van de Ven, Paulo Otavio - Arnold - Svanberg, Gerhardt - Kaminski, Wimmer - Wind

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Die letzten Spiele haben Spuren hinterlassen. Das haben wir gemerkt und uns unterhalten. Wir haben auch positive Aspekte hervorgehoben. Unsere Defensive hat auf den Deckel bekommen, aber wir haben drei Gegentore weniger als letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt. Insgesamt habe ich ein gutes Gefühl."

Niko Kovac: "Die Eintracht ist eine spielstarke Mannschaft, die bereits viele Tore erzielt hat. Sie schaltet gut um. Ich hoffe, dass wir hier genauso erfolgreich sein werden, wie es die Eintracht in den letzten Jahren war. Bitte nicht falsch verstehen: Wir müssen jetzt nicht die Europa League und die Champions League gewinnen. Aber wir wollen weiter nach oben."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

"Unsere Abwehrspieler haben ordentlich einen auf den Deckel bekommen", stellte Glasner vor der Partie in Wolfsburg fest. Gegen den VfL wird daher nicht unbedingt ein einzelner Spieler im Fokus stehen, sondern eher die gesamte Defensiv-Formation. "Es ist nicht so, dass wir offen sind wie ein Scheunentor", bekräftigte der Österreicher. Am Sonntag darf gerne der Beweis erbracht werden.

Ob beim VfL Wolfsburg Omar Marmoush in der Startelf stehen wird, ist zwar nicht klar, sobald der 24-Jährige jedoch den Rasen betritt, dürften einige Frankfurter Augen auf ihn gerichtet sein. Der Wolfsburger Offensiv-Allrounder wird von den Hessen heiß umworben, es ist gut möglich, dass Marmoush, dessen Vertrag nach der Saison ausläuft, ab dem Sommer für die Eintracht aufläuft. Vielleicht gibt's am Sonntag ja ein kleines Schaulaufen.

Die Statistik des Spiels

Vor dem Spiel der Eintracht in Wolfsburg gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Erst einmal die schlechte: Die Hessen sind der Lieblingsgegner des VfL. Die Niedersachsen haben gegen keinen anderen Gegner aus der Bundesliga aktuell so oft gewonnen wie gegen die Frankfurter. 21 Siege bei 41 Spielen stehen zu Buche.

Angespannte Stimmung, miese Statistik gegen den Gegner, was kann es da denn noch für gute Nachrichten geben? Genau das! Denn die Elf von Trainer Oliver Glasner hat in dieser Spielzeit weder drei Pflichtspiele in Folge verloren noch in der Bundesliga schon zwei Pleiten am Stück kassiert. Die Hessen haben sich immer wieder berappelt. Hoffentlich auch in Wolfsburg.

Das Spiel live verfolgen

Das Spiel von Eintracht Frankfurt beim VfL Wolfsburg gibt es am Sonntag ab 17.20 Uhr im Audio-Livestream auf sportschau.de zu hören. Dort gibt es außerdem einen Liveticker mit Livetabelle und -statistik. Übertragen wird die Partie vom Bezahlsender DAZN.