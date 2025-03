Das Wichtigste zum Eintracht-Spiel bei Ajax Die Crunchtime beginnt jetzt!

Die Saison biegt auf die Zielgerade ein, Eintracht Frankfurt trifft im Europa-League-Achtelfinale auf den ersten Brocken Ajax Amsterdam. Das Wichtigste zum Spiel.

Es ist wieder Europapokal! Im Achtelfinale der Europa League trifft Eintracht Frankfurt auf Ajax Amsterdam. Das Hinspiel in der Johan-Cruyff-Arena steigt am Donnerstag um 21 Uhr (live im hr-iNFO-Audiostream).

Die Ausgangslage

Schwer zu sagen: Die Eintracht kassierte zuletzt zwei Niederlagen in Folge und dabei auch noch in Summe acht Gegentore, da die Gegner aber Bayern München und Bayer Leverkusen hießen, taugen die Partien eher nicht dazu, eine Krise auszurufen. Die EIntracht ist nach wie vor Dritter in der Bundesliga, die Crunchtime beginnt jetzt. Mit einem Sieg gegen Ajax könnten die Hessen sich selbst und das gesamte Umfeld passend zur heißen Saisonphase emotionalisieren. "Ich erwarte ein tolles Fußballspiel. Wir werden hier vor einem ausverkauften Haus spielen. Wir haben extreme Lust darauf", freute sich Eintracht-Trainer Dino Toppmöller vor der Partie.

Bei Ajax ist derweil Smooth Sailing angesagt. Nach einer Vorsaison zum Vergessen, in der Ajax nur Fünfter wurde, hat sich der niederländische Vorzeigeklub 2024/25 wieder berappelt und liegt souverän auf Kurs Meisterschaft. In der Liga hat Ajax die letzten neun Spiele in Folge gewonnen, die Bezeichnung "formstark" scheint fast eine Untertreibung. Auch wenn das letzte Ligaspiel beim Tabellenletzten Almere City nur mit Ach und Krach gewonnen wurde.

Das Personal

Bei der Eintracht muss Abwehrchef Robin Koch mit einer leichten Gehirnerschütterung passen. Auch Aurele Amenda ist angeschlagen und hat die Reise nicht mit angetreten. Bei Ajax ist Stammtorhüter Remko Pasveer gerade rechtzeitig fit geworden, passen müssen hingegen Stürmer Wout Weghorst mit einem Zehenbruch sowie der rotgesperrte Davy Klaassen.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht bei Ajax spielen. Bild © hessenschau.de

So könnte Ajax spielen: Matheus - Gaaei, Rugani, Baas, Hato - Fitz-Jim, Klaassen, Taylor - Berghuis, Brobbey, Godts

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Wir wissen, dass Ajax aus einem 4-3-3 agiert. Sie haben sehr gute Abläufe. Es geht für uns darum, eine gute Aggressivität auf den Platz zu bekommen, eine gute Kompaktheit zu haben und in unsere Situationen und Umschaltmomente reinzukommen."

Francesco Farioli: "Eintracht Frankfurt hat viele Elemente, die es einem schwer machen. Sie haben eine unglaubliche Power überall auf dem Feld und sind taktisch unglaublich flexibel. Wir müssen gut vorbereitet sein."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

78 Spiele in Champions und Europa League samt Qualifikation hat Eintrachts Winter-Neuzugang Michy Batshuayi in seiner illustren Karriere bestritten, der Mann stand bei Juventus Turin genauso auf dem Platz wie bei Atletico Madrid, Sporting Lissabon, Manchester United oder Quarabag Agdam und netzte dabei insgesamt 24 Mal. Klare Sache, Batshuayi dürfte so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Gut möglich also, dass Toppmöller Batshuayi aufgrund dessen Erfahrung in Amsterdam seine Minuten gibt. Auch gegen Ajax durfte der Belgier übrigens schon ran, ein Treffer in fünf Spielen steht in der Statistik. Vielleicht geht da ja noch ein bisschen mehr.

Wenn es bei Ajax gefährlich wird, hat meist Kenneth Taylor seine Füße im Spiel. Der zentrale Mittelfeldspieler ist mit sieben Toren und fünf Assists Ajax' Topscorer, außerdem trotz seiner erst 22 Jahre Fixpunkt im Spiel. Taylor ist mit einer starken Spielübersicht und einem noch besseren Passpiel gesegnet, das ihm bereits Vergleiche mit Toni Kroos eingebracht hat. Ganz so gut ist er freilich noch nicht, gut genug aber, dass die Eintracht-Defensive ihn auf dem Zettel haben sollte.

Die Statistik des Spiels

Achtmal spielte die Eintracht bisher gegen Ajax Amsterdam, allerdings ausschließlich in Freundschaftsspielen, ein Pflichtspiel gab es bislang noch nicht. Gegen niederländische Teams musste die Eintracht ohnehin erst viermal in Pflichtspielen antreten, im Uefa-Cup 1979/80 gegen Feyenoord Rotterdam und ein Jahr später gegen den FC Utrecht. Beim 4:1-Sieg der Eintracht im damaligen Achtelfinale gegen Rotterdam spielte die Eintracht übrigens aus bis heute ungeklärten Gründen zum einzigen Mal in ihrer Geschichte in grün-weißen Trikots. Vielleicht ja eine kleine Inspiration für den Zeugwart, schließlich stand damals am Ende der Uefa-Cup-Sieg.

So verfolgen Sie die Partie

Das gesamte Spiel können Sie ab 21 Uhr im hr-iNFO-Audiostream verfolgen. Ihre Kommentatoren sind dabei Philipp Hofmeister und Tim Brockmeier. Auf sportschau.de gibt es zudem einen Live-Ticker . Im Fernsehen wird die Partie bei RTL übertragen.