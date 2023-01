Eintracht Frankfurt will sich zum Start der Rückrunde spielerisch verbessern. Der Druck liegt aber bei den Bayern, die noch auf den ersten Sieg des Jahres warten. Das Wichtigste zum Spiel.

Videobeitrag Video Die komplette Eintracht-PK vor dem Spiel in München Video Eintracht-Trainer Oliver Glasner Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt reist zum Start der Rückrunde zum Rekordmeister: Am Samstag um 18.30 Uhr geht es gegen Bayern München.

Die Ausgangslage

31 Punkte und Platz 4 - die Eintracht kann mit ihrer Hinrunde mehr als zufrieden sein. Bei den ersten Spielen im Jahr 2023 war die Punkteausbeute ebenfalls gut (vier aus zwei Spielen), sowohl gegen Schalke als auch in Freiburg gab es jedoch spielerisch noch Luft nach oben.

Der Druck am Samstag wird aber eindeutig bei den Bayern liegen: Unentschieden gegen Leipzig, Beinahe-Heimpleite gegen Köln - in München herrscht dicke Luft. "Wir müssen wieder eine andere Einstellung an den Tag legen", forderte Trainer Julian Nagelsmann. Die Eintracht reist als Außenseiter an, kann dem FCB aber richtig wehtun und ganz nebenbei in der Tabelle bis auf zwei Punkte heranrücken.

Das Personal

Die wichtigste Nachricht für die Eintracht: Keeper Kevin Trapp hat seine Erkältung überwunden und wird in München wieder im Tor stehen. Kristijan Jakic hatte unter der Woche leichte Knieprobleme, soll aber einsatzbereit sein. Fehlen werden der Eintracht die Langzeitverletzten Junior Dina Ebimbe und Marcel Wenig.

Der prominenteste Ausfall auf Seiten der Bayern ist Leon Goretzka, der mit Oberschenkelproblemen passen muss. Unter den Langzeitverletzten beim Rekordmeister ist auch Nationaltorhüter Manuel Neuer, der seit Restrundenstart von Yann Sommer ersetzt wird. Außerdem hat Nagelsmann bereits angekündigt, dass Kingsley Coman für den zuletzt unglücklich agierenden Serge Gnabry in der Startformation stehen wird.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht in München spielen. Bild © hessenschau.de

So könnten die Bayern spielen: Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies – Kimmich, Gravenberch – Sane, Musiala, Coman – Choupo-Moting

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Um bei den Bayern zu gewinnen, muss alles passen. Wir sind gut vorbereitet, werden es aber nicht verhindern können, dass sie Chancen kreieren, dafür sind sie einfach zu gut. Es gibt einfachere Aufgaben. Das Ziel ist trotzdem, in München zu gewinnen."

Julian Nagelsmann: "Frankfurt hat eine große Qualität und eine sehr gute Körperlichkeit. Es wird ähnlich wie gegen Leipzig. Sie spielen eine herausragende Saison. Sie hatten viele Abgänge, konnten aber neue Spieler gut integrieren. Sie spielen unterschiedliche Grundordnungen. Sie haben mit Kolo Muani, Götze und Lindström gefährliche Offensivakteure. Wir müssen auch körperlich investieren und dagegenhalten."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Plötzlich Abwehrchef: Vor der Winterpause blieb Hrvoje Smolcic häufig nur der Platz auf der Bank. Inzwischen hat sich der Kroate ins Team gespielt und ist der Organisator in der Dreierkette. Gerade in Freiburg war die aber nicht immer sattelfest. Umso spannender wird es, ob der erst 22-jährige Smolcic dem Druck in München standhalten kann.

Im Hinspiel war Jamal Musiala der überragende Mann: Dreh- und Angelpunkt in der Zentrale, dazu zweifacher Torschütze. Aktuell befindet sich der 19-Jährige allerdings in einem Formtief. "Er braucht einen Dosenöffner, dann flutscht es auch wieder", so Nagelsmann, der geheimnisvoll hinterherschob: "Ich kenne die Gründe für seine aktuellen Leistungen. Die habe ich ihm auch mitgeteilt." Wenn Musiala wieder durchstartet, könnte es auch für die Bayern wieder bergauf gehen.

Die Statistik des Spiels

1:6 - diese Zahlen lassen alle Eintracht-Fans noch immer schauern. Mit diesem Ergebnis fertigten die Bayern zum Start in die aktuelle Saison die Frankfurter ab und spielten sie dabei teilweise schwindelig. Damals hätte wohl kaum jemand gedacht, dass sich die Eintracht zwischenzeitlich zum Bayern-Jäger Nummer eins aufschwingen würde. Mit einem Auswärtssieg wären die Hessen jedenfalls mittendrin im Rennen um die besten Plätze der Bundesliga - und die Schmach vom Hinspiel wäre auch nicht mehr ganz so groß.

Das Spiel live verfolgen

Die Partie der Eintracht bei Bayern München gibt es ab 18.20 Uhr im Audio-Livestream auf sportschau.de zu hören. Dort gibt es außerdem einen Liveticker mit Livetabelle und -statistik. Im Fernsehen ist das Spiel beim Bezahlsender Sky zu sehen.