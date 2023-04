Die Eintracht kann doch noch gewinnen: Randal Kolo Muani bringt die Hessen gegen Union Berlin durch einen Doppelpack früh auf die Siegerstraße.

Videobeitrag Video Highlights: Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin Video Spielbericht DFB Pokal SGE UB Thumb Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt steht im Halbfinale des DFB-Pokals: Die Hessen gewannen am Dienstagabend ihr Viertelfinal-Heimspiel gegen Union Berlin relativ mühelos mit 2:0 (2:0). Beide Treffer erzielte Stürmer Randal Kolo Muani (11./13. Minute).

Götze legt sehenswert vor

Trainer Oliver Glasner schickte dieselben elf Spieler wie gegen Bochum auf den Platz - und vor allem Kolo Muani brauchte nicht lange, um auf Temperatur zu kommen. In der 5. Minute scheiterte er noch mit einem Weitschuss an Union-Keeper Lennart Grill, der für den verletzten Ex-Eintrachtler Frederik Rönnow im Kasten stand. Sechs Minuten später lag der Ball dann im Netz: Makoto Hasebe hatte auf Mario Götze gepasst, der mit der Hacke technisch anspruchsvoll für Kolo Muani ablegte. Der Franzose blieb cool und traf zum 1:0.

Keine zwei Minuten danach konnte Kolo Muani schon wieder jubeln: Nach einer Balleroberung von Rafael Borré war es erneut Götze, der den Stürmer in Szene setzte. Weil Grill zu weit vor seinem Kasten stand, vollendete er dieses Mal mit einem Heber zum 2:0. Stümerkollege Borré kratzte kurz darauf mehrfach am 3:0. Einmal wurde es ihm wegen einer Abseitsposition verwehrt (20.), dann traf er nach einem Missverständnis der Union-Verteidigung nur die Latte (28.). So war die 2:0-Pausenführung der Frankfurter fast noch schmeichelhaft für die Berliner, die komplett harmlos blieben.

Videobeitrag Video Die Tore von Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin Video Randal Kolo Muani jubelt Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Eintracht verwaltet Vorsprung, Union enttäuscht

In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie. Eintracht Frankfurt hatte weiterhin deutlich mehr Ballbesitz, während Union um Zugriff bemüht war. Mehr als ein Weitschuss des eingewechselten Sven Michel, der am Tor vorbeiging, sprang zunächst nicht dabei raus (49.).

Danach machte sich endgültig Langeweile im Stadtwald breit: Die Eintracht verwaltete den Vorsprung, die Gäste enttäuschten auf ganzer Linie und konnten den Halbfinal-Einzug der Frankfurter nicht mehr gefährden - auch nicht durch einen Freistoß aus zentraler Position, den Josip Juranovic über das Tor schoss (78.). In der 86. Minute durfte sich tatsächlich auch noch Eintracht-Keeper Kevin Trapp auszeichnen, als er aus kurzer Distanz gegen Jamie Leweling parierte und damit auch die Null festhielt.

Halbfinal-Auslosung am Ostersonntag

Für die Eintracht war es der erste Erfolg nach sieben sieglosen Pflichtspielen in Folge. Das Halbfinale im DFB-Pokal wird Anfang Mai ausgetragen. Die Runde der letzten Vier wird am Ostersonntag um 19 Uhr in der ARD-Sportschau ausgelost.