Eintracht Frankfurts Finanzvorstand Oliver Frankenbach hat seinen Abschied von den Hessen angekündigt. Frankenbach geht allerdings nicht sofort.

Finanzvorstand Oliver Frankenbach wird Eintracht Frankfurt zum 30. Juni 2025 verlassen. Darüber informierte Frankenbach den Aufsichtsrat, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Frankenbachs Vertrag läuft noch bis 2026, der 56-Jährige macht von einem ihm eingeräumten Kündigungsrecht gebrauch.

Frankenbach ist seit dem 1. Juli 1998 für Eintracht Frankfurt tätig und seit dem 1. September 2015 im Vorstand der Hessen. Für das Ausscheiden seien private Gründe ausschlaggebend. "Über ein Vierteljahrhundert im Finanzbereich eines so lebendigen und dynamischen Klubs zu arbeiten, die überwiegende Zeit davon in verantwortlicher Rolle, ist für mich ein großes Privileg, fordert aber auch alle Kraft. Ich suche deshalb für mich nochmal eine neue Orientierung und möchte mehr Zeit für meine privaten Aktivitäten verwenden", wird Frankenbach zitiert.

Er genießt die allerhöchste Wertschätzung"

"Oliver Frankenbach hat mich frühzeitig über seine Pläne informiert und seine Entscheidung, zum 30. Juni 2025 aufzuhören, gibt uns im Aufsichtsrat die Möglichkeit, seine Nachfolge ohne Zeitdruck einzuleiten. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er seine Aufgaben bis zum letzten Tag mit großem Tatendrang und hoher Zuverlässigkeit wahrnehmen wird", so Philip Holzer, Aufsichtsratsvorsitzender der Eintracht. "Es wird sicherlich zu gegebener Zeit einen angemessenen Rahmen geben, um seine herausragenden Leistungen und Verdienste für Eintracht Frankfurt angemessen zu würdigen. Er genießt bei Eintracht Frankfurt und in der Bundesliga die allerhöchste Wertschätzung", so Holzer weiter.