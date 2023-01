Abgang auf den letzten Drücker bei Eintracht Frankfurt: Luca Pellegrini verlässt den Verein nach nur einem halben Jahr Leihe wieder.

Luca Pellegrini und Eintracht Frankfurt gehen getrennte Wege. Wie der Verein am Dienstagabend vermeldete, wurde die Leihe mit dem Linksverteidiger vorzeitig beendet.

Der Italiener war zu Saisonbeginn von Juventus Turin ausgeliehen worden und sollte ursprünglich bis zum Sommer in Frankfurt bleiben. Er stand in der Hinrunde in 14 Pflichtspielen auf dem Platz. Juve hat den 23-Jährigen nun an Lazio Rom weiterverleihen, wie ebenfalls am Dienstag gemeldet wurde.

Max neuer Mann auf links

Mit Philipp Max hatte die Eintracht am Deadline Day einen neuen Mann für die linke Seite verpflichtet. Pellegrini trainierte am Dienstag zwar noch mit der Mannschaft, am Abend wurde sein Wechsel allerdings fixiert.