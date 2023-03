Eintracht Frankfurt möchte Oliver Glasner gerne langfristig an den Verein binden.

Bild © Imago Images

Eintracht Frankfurt bietet Oliver Glasner neuen Vertrag an

Eintracht Frankfurt würde die Arbeit mit Oliver Glasner gerne langfristig fortsetzen. Die Hessen haben ihrem Erfolgstrainer ein Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreitet.

Eintracht Frankfurt hat Oliver Glasner ein Angebot zur Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags unterbreitet. Ein entsprechender Bericht der FAZ deckt sich mit den Informationen des hr-sport. Das neue Arbeitspapier soll deutlich besser dotiert sein als das aktuelle.

Eine Erfolgsgeschichte von Anfang an

Glasner hat die Eintracht erst im Sommer 2021 von seinem Vorgänger Adi Hütter übernommen. Gleich in seiner ersten Saison führte er die Frankfurter zum Gewinn der Europa League und damit zur erstmaligen Qualifikation für die Champions League.

Auch in seiner zweiten Saison bei den Hessen liest sich der Arbeitsnachweis des Österreichers mehr als nur gut: Die Eintracht tanzt nach wie vor auf drei Hochzeiten, ist in der Bundesliga im Kampf um die internationalen Plätze dabei, steht im DFB-Pokal im Viertel- und in der Champions League im Achtelfinale.

Anfragen aus England

Glasners hervorragende Arbeit ist freilich auch anderen Clubs nicht verborgen geblieben. Jüngst verriet der 48-Jährige, dass er bereits Anfragen aus der Premier League erhalten habe. "Aber ich habe abgesagt", so Glasner in einem Interview mit der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Über seine Zukunft mache er sich wenig Gedanken. Allerdings wisse er: "Ich möchte nicht, bis ich 65 Jahre alt bin, Trainer sein, wahrscheinlich auch nicht bis 60."