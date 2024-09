Dino Toppmöller gerät nach dem Sieg gegen Gladbach ins Schwärmen. Mit Blick auf den Treffer von Torjäger Marmoush verteilt der Eintracht-Coach hohes Lob. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt setzt seine Siegesserie zum Saisonstart fort. Die Hessen gewannen ihr Heimspiel am Samstagabend mit 2:0 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach. Durch Tore von Hugo Larsson (30.) und Omar Marmoush (80.) holte die SGE den dritten Sieg in Folge und springt in der Tabelle vorläufig auf Rang drei. Die Stimmen zum Spiel:

Markus Krösche: "Wir haben es in der ersten Halbzeit gut gemacht, in der zweiten Hälfte war es zu wenig. Wir haben keinen Zugriff bekommen und haben denen das Feld überlassen. Wir waren zu inaktiv. Das Spiel gegen den Ball startet vorn, da müssen wir aggressiver werden. Dadurch habe wir uns das Leben selbst schwer gemacht. Das Ergebnis ist gut, die beiden Tore sind super, aber mit der zweiten Hälfte können wir nicht so zufrieden sein. Aber wir haben einen guten Saisonstart hingelegt. Trotzdem gibt es vieles, an dem wir arbeiten müssen."

Dino Toppmöller (bei Sky): "Es war ein intensives Spiel. Begeistert hat mich die Verteidigungsmentalität, die wir heute mal wieder gezeigt haben, etwa wie wir Schüsse blocken. Ich bin froh, dass wir die Null gehalten haben. Das Tor zum 2:0 war super herausgespielt. Und das Finish, wie Omar das macht, war Weltklasse. Omar bringt viel Qualität mit. Wie er sich reinhaut und entscheidend ist mit Toren und Vorlagen - daran sieht man, dass er sich wohl fühlt."

Omar Marmoush (bei Sky): "Wir haben Mönchengladbach vor dem Spiel gut analysiert und wollten schnell mit wenigen Ballkontakten spielen. Wir haben bewiesen, dass wir eine brutale Qualität besitzen. Ich freue mich über das Tor. Aber wichtiger ist, dass wir drei Punkte geholt haben. Wer die Tore macht, ist egal."

Ansgar Knauff: "Wir können als Team mit der Leistung zufrieden sein, vor allem mit dem Einsatz. Wir haben hinten die Null gehalten und sind mit unseren Kontern gefährlich geworden. Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte. Sie haben es uns schwer gemacht. Es war eine kurze Phase, in der wir hinten ein paar rausholen mussten. Aber ich glaube trotzdem, dass wir über weite Strecken mit dem Spiel zufrieden sein können. Bei den Fans, aber auch bei uns im Team ist momentan eine sehr gute Stimmung. Wir freuen uns jetzt alle auf Donnerstag."

Igor Matanovic (bei Sky): "Wir haben heute wieder bewiesen, was für eine starke Mannschaft wir sind. Wir hatten das Spiel über weite Strecken im Griff, auch wenn Gladbach uns in der zweiten Hälfte auch unter Druck gesetzt hat."

Gerardo Seoane (bei Sky): "Wir hatten eine kurze, gute Startphase. Dann mussten wir etwas leiden, wie bei einem Auswärtsspiel aber auch nicht anders zu erwarten war. In der zweiten Hälfte hatten wir viel mehr Ballbesitz, haben den Gegner dominiert, hatten viele Abschlüsse, aber insgesamt hat die Durchschlagskraft und Fortune gefehlt, und auch die Genauigkeit im Abschluss. Die beiden Gegentore ärgern uns extrem, vor allem das erste können wir besser verteidigen. Wir werden derzeit extrem abgestraft für kleine Fehler. Wir müssen aber auch robuster im Zweikampf werden."

Kevin Stöger (bei Sky): "Wir haben ein ordentliches bis gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir hatten Möglichkeiten, aber wenn man kein Tor macht, ist klar, dass Frankfurt mit der Qualität irgendwann zu Chancen kommt und trifft."