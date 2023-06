DFB-Präsident Neuendorf freut sich auf "großes Spiel"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf drückt beim Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig an diesem Samstag (20.00 Uhr) keinem Team besonders die Daumen. "Als DFB-Präsident muss man da objektiv und neutral sein. Der Gewinner ist bei solchen großen Spielen immer der Fußball insgesamt", sagte der 61-Jährige am Freitag am Rande eines Events der Bild-Zeitung. So wie der letzte Bundesliga-Spieltag "Werbung für den Fußball" gewesen sei, werde es jetzt auch das Pokalfinale, prophezeite Neuendorf: "Wir haben so tolle Halbfinalspiele gesehen und so tolle Torjäger mit Nkunku und Kolo Muani, wir haben sicher ein großes Spiel, auf das wir uns freuen können."