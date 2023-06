Lange hatte Frankfurt die Leipziger gut im Griff, dann entschieden ein Wechsel und ein abgefälschter Schuss die Partie. Damit verlor die Eintracht nicht nur das DFB-Pokalfinale - auch das "Happy End" mit Trainer Oliver Glasner blieb aus.

Eintracht Frankfurt hat am Samstag das DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig unglücklich mit 0:2 (0:0) verloren. Die Führung für die Leipziger erzielte Christopher Nkunku in der 70. Minute, Dominik Szoboszlai erhöhte kurz vor dem Ende (85.). Lange spielte die Eintracht aufopferungsvoll und couragiert, wurde aber von dem "lucky punch" der keineswegs besseren Sachsen kalt erwischt.

Trainer Oliver Glasner setzte in seinem letzten Spiel als Frankfurt-Trainer auf die Erfahrenen: Makoto Hasebe ordnete die Abwehr, Sebastian Rode lief im defensiven Mittelfeld auf. Daichi Kamada sollte mit seinem Spielverständnis glänzen, Jesper Lindström saß dagegen nur auf der Bank. Auf den Außen wollte der Österreicher Schnelligkeit und stellte links Phillip Max, rechts Aurelio Buta auf.

Kolo Muani trifft das Außennetz

Auf die beiden kam es dann auch zu Beginn an, Max rückte bei gegnerischem Ballbesitz weit vor, die restlichen Verteidiger inklusive Buta schoben durch. Mit Ausnahme von einem laschen Abschluss von Leipzigs Timo Werner in die Arme von Kevin Trapp (5.) ließ die Eintracht auf diese Weise wenig zu und konnte ihrerseits gefährlich werden: Tuta wurde nach einer Freistoßflanke von Max im letzten Moment gefährlich (8.), Randal Kolo Muani traf mit einem satten Schuss das Außennetz (17.). Frankfurt hatte das Geschehen auf dem Rasen zeitweise so im Griff wie auf den Rängen, auf denen sich Schätzungen zufolge mindestens 40.000 Eintrachtler eingefunden hatten.

Das lag auch daran, dass Rode und Djibril Sow eifrig die Kreise der starken Leipziger Zentrale einengten. Die Eintracht, sie war wach, sie biss und presste geschlossen. Allein die vielversprechenden Umschaltmomente misslangen noch. Ein ums andere Mal agierte Daichi Kamada zu unkonzentriert und der gefährliche Kolo Muani übertrieb die Dribblings mitunter. Bei der einzigen echten Chance für Leipzig blockte Tuta in letzter Sekunde Nkunkus Schuss (42.). So ging es folgerichtig torlos in die Kabinen.

Mit Rodes Auswechslung kommt ein Bruch

Nach Pyrotechnik auf beiden Seiten verzögerte sich der Anpfiff zum zweiten Durchgang. Lange blieb der Nebel und auch danach die Unklarheit im letzten Drittel bei beiden Mannschaften. Bis wieder einmal Mario Götze mit einem perfekt getimten Ball in die Tiefe die Leipziger Defensive zerschnitt, Kolo Muani durchstartete, aber seinen Pass auf Kamada nicht durchbekam (59.). Vier Minuten später prüfte Götze mit einem Direktschuss Janis Blaswich.

Das Pendel schien für die Eintracht auszuschlagen, aber die Partie kippte plötzlich rund um die 69. Minute in die andere Richtung. Leipzig wurde zielstrebiger und der starke, aber ausgepumpte Rode musste vom Platz, für ihn kam Lindström. Ein erster Rückschlag für die Eintracht, die der Kapitän bis dahin nach allen Kräften zusammengehalten hatte. Der nächste folgte nur zwei Minuten später: Die Leipziger spielten sich in den Sechzehner, Nkunku zog aus 15 Metern ab - der Ball flipperte nach doppeltem Abpraller unhaltbar für Trapp ins Tor (71.).

Nkunku mit Tor und Vorlage

Frankfurt wirkte in der Folge angeknockt, Leipzig drängte auf die Entscheidung. Glasner reagierte mit einem Doppelwechsel: Christopher Lenz kam für Max, Rafael Borré für Hasebe. Frankfurte spielt nun mit Viererkette, doch nach vorne ohne Überzeugung und Kraft. In der 85. Minute nutzte Leipzig einen Fehlpass von Lenz, Nkunku bediente Szoboszlai, der trocken ins lange Eck abschloss - 2:0, die Entscheidung.

In einem Finale auf Augenhöhe entschieden Kleinigkeiten und Millimeter - wie im vergangenen Jahr in der Europa League zugunsten der Eintracht. An diesem Samstagabend aber blieb die zweite Krönung im zweiten Jahr in Folge aus - auch für den scheidenden Trainer Glasner.