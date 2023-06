Meier zum Pokalsieg 2018: War sehr emotional

Alex Meier schwärmt noch heute vom Pokalsieg mit der Eintracht 2018. "Das ist natürlich ein Moment, den man in seinem Leben nie mehr vergessen wird", sagte er im Interview am Freitagabend in Berlin. Meier stand damals nicht auf dem Platz, durfte aber gemeinsam mit David Abraham den Pokal entgegennehmen und in die Höhe recken. "Das war sehr emotional." Auch für das Spiel gegen Leipzig am Abend glaubt er an sein Team. "Mein Tipp ist 2:0 für die Eintracht. Die Leipziger haben alleine schon vor der Kulisse Respekt."