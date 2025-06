Bahoya bei Frankreich-Start nur auf der Bank

Jean-Matteo Bahoya ist auf der Ersatzbank in die U21-Europameisterschaft gestartet. Beim 0:0-Unentschieden zum Turnierauftakt der französischen Nationalmannschaft gegen Portugal saß der Flügelspieler von Eintracht Frankfurt 90 Minuten auf der Bank. Die Franzosen treffen in Gruppe C des Turniers noch auf Georgien und Polen. Am Donnerstagabend startet auch die deutsche U21 in das Turnier, erster Gegner ist Slowenien. Im Kader stehen dabei auch die Eintracht-Spieler Ansgar Knauff, Nnamdi Collins, Nathaniel Brown und der zuletzt an Elversberg ausgeliehene Elias Baum.