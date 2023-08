Wenn Eintracht Frankfurt zum Ligaauftakt auf den SV Darmstadt 98 trifft, wird das Stadion nicht voll ausgelastet sein. Der Grund: Verzögerungen am Bau.

Ligaauftakt, Abendspiel, Derby – eigentlich wäre es eine Selbstverständlichkeit, dass das Stadion der Frankfurter Eintracht beim Spiel gegen den SV Darmstadt 98 am Sonntag in einer Woche bis auf den letzten Platz besetzt ist. Eigentlich. Wie die Eintracht am Freitag aber bekanntgab, können "nur" 55.000 Fans dem Spiel live beiwohnen.

Der Grund dafür: Der Oberrang der Nordwestkurve, die über den Sommer ausgebaut wurde, ist wegen Rückständen im Bau noch nicht vollständig benutzbar. Die eigentliche neue Kapazität liegt bei 58.000 liegen. Von den Einschränkungen im Oberrang betroffen sind 1.250 Dauerkarten, deren Abonnenten von Eintracht Frankfurt informiert werden.

Möglicherweise auch keine 58.000 gegen Köln

"Die städtische Besitzgesellschaft des Stadions und gleichzeitig Bauherrin der Umbauten hat Eintracht Frankfurt darüber in Kenntnis gesetzt, dass nicht alle Maßnahmen im oberen Tribünenbereich final abgeschlossen werden konnten, sodass mindestens zum Saisonauftakt gegen den Aufsteiger aus Darmstadt – möglicherweise aber auch noch zum zweiten Bundesligaheimspiel gegen den 1. FC Köln und zu dem Play-off-Heimspiel zur UEFA Europa Conference League – die neue Kapazität in der Nordwestkurve noch nicht vollständig ausgeschöpft werden kann", hieß es in einer Mitteilung des Vereins.

"Wir wurden durch die Stadt schon frühzeitig vorgewarnt, dass es womöglich noch zu Einschränkungen bei den ersten Spielen kommen könnte, sodass wir genügend Kapazitäten eingeplant haben, um die Betroffenen umzuplatzieren", so Philipp Reschke, Vorstandsmitglied der Eintracht. "Natürlich ist es bedauerlich, dass wir einem Teil der Dauerkarteninhaber zum ersten Spieltag noch nicht ihre neuen Stammplätze anbieten können. Aber die neue Kurve kann zumindest in Betrieb genommen werden und jeder, der eine Karte erworben hat, wird das Spiel zusammen mit 55.000 Zuschauern im Stadion verfolgen können. Das hatten wir lange nicht mehr."