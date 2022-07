Alex Meier bekommt sein Abschiedsspiel bei Eintracht Frankfurt. Was ohnehin schon klar war, ist nun auch offiziell. Am 31. August feiert der Fußballgott mit alten Weggefährten Abschied im Frankfurter Stadion.

Vor zwei Jahren beendete Alex Meier seine Fußballkarriere. Nun bekommt der Fußballgott auch endlich die gebührende Verabschiedung von Eintracht Frankfurt. Die Hessen haben für den 31. August (19 Uhr) in den Frankfurter Stadtwald geladen, wo Meier mit langjährigen Weggefährten Lebewohl sagen wird.

"Noch einmal vor der Nordwestkurve jubeln"

"Ich bin unfassbar stolz, 14 Jahre den Adler auf der Brust getragen zu haben. Noch einmal vor diesen unglaublichen Anhängern auflaufen und mit alten Weggefährten spielen zu dürfen, noch einmal vor der Nordwestkurve zu jubeln, wird für mich ein grandioses Erlebnis und gleichzeitig mein Dankeschön an all die Menschen, die mich in den 14 Jahren unterstützt und mir diese Karriere so erst ermöglich haben", sagte der inzwischen 39-Jährige. Er freue sich über jeden Einzelnen, der zu seinem Abschiedsspiel ins Stadion kommt, und hofft auf ein rauschendes Fest zum Abschluss.

Für besagtes Fest haben sich zahlreiche verdiente Spieler und Trainer der Hessen angekündigt: Armin Veh und Friedhelm Funkel werden an der Seitenlinie stehen. Uwe Bein, Anthony Yeboah, Ioannis Amanatidis, Martin Hinteregger, Kevin Trapp und viele andere werden auf dem Rasen stehen. Geleitet wird die Partie von Ex-Bundesligaschiedsrichter Manuel Gräfe.

Meier-Abschied wird zum Fan-Fest

"Mit dem Abschiedsspiel, welches pandemiebedingt erst jetzt stattfinden kann, wollen wir einen großen Eintracht-Familientag feiern. Eine tolle Gelegenheit, diese neue, historische Saison auch offiziell einzuleiten", kündigte Vorstandssprecher Axel Hellmann an. Die Stadiontore öffnen bereits um 16 Uhr. Die Eintracht kündigte ein "buntes Rahmenprogramm" an. Zudem wird sich vor Spielbeginn die aktuelle Mannschaft präsentieren. Der Ticket-Erlös kommt karitativen Zwecken zugute.

Alex Meier schnürte von 2004 bis 2018 die Fußballschuhe für die Eintracht, erlebte mit dem Verein Höhen und Tiefen. 2015 wurde er Torschützenkönig der Bundesliga. 2018 gewann er mit den Hessen den DFB-Pokal, nach zwei Jahren in Australien beendete er dann seine Profi-Karriere. Inzwischen ist er zurück in Frankfurt, arbeitet als Co-Trainer bei der U21 der Eintracht. "Der Name Alexander Meier ist ein Synonym für die Attribute von Eintracht Frankfurt. Treue in guten wie in schlechten Zeiten, ein hohes Traditionsbewusstsein und alles geben für den Erfolg des Klubs", lobte Hellmann.