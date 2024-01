Kiss Cam? Partys weit vor dem Anpfiff? Event wohin das Auge blickt? Axel Hellmann sieht in seiner Funktion als Vorstand von Eintracht Frankfurt keinen Platz in der Bundesliga für solche NFL-Elemente. Dennoch hat er weiterhin große Lust auf Football in der Mainmetropole.

Die "Kiss Cam" ist eine vor allem in den USA und Kanada bekannte Form der Unterhaltung. In den Unterbrechungen von Sportevents werden Leute aus dem Publikum zum Küssen aufgefordert. Eine Kamera hält diesen besonderen Moment, der auf den großen Leinwänden abgebildet wird, fest. Für die einen ist es ein Moment zum Dahinschmelzen. Für andere hingegen ist es auf dem obersten Teil der Peinlichkeitsskala angesiedelt. Jeder eben, wie er es mag.

Kiss Cam bei Eintracht-Spielen? Nicht mit Axel Hellmann!

Axel Hellmann, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, hat im vereinseigenen Podcast auf die beiden Partien der NFL in der Mainmetropole zurückgeblickt. Im November dieses Jahres fanden die Partien zwischen den Kansas City Chiefs gegen Miami Dolphins und den New England Patriots gegen Indianapolis Colts statt: "Es waren zwei tolle Events. Es gibt dort eine ganz andere Ereignis- und Erlebniskultur als die, wie wir sie normalerweise kennen. Ich kam mir dabei vor, wie bei 'Alice im Wunderland' und habe staunend angeschaut, wie alles zelebriert wird."

Der Jurist stellte aber sofort klar: "Es gibt wahnsinnig viele Themen, die bei uns nicht gehen und auch gar nicht passen." Es habe Menschen gegeben, die Hellmann gesagt hätten, es brauche eine Kiss Cam: "Da habe ich natürlich gesagt: 'Das geht auf gar keinen Fall!' Wenn wir mit einer Kiss Cam anfangen, dann gibt es ein Pfeifkonzert biblischen Ausmaßes. Dann ist das Thema auch wieder erledigt."

Hellmann stellt klar: "Fußball nicht durch Spielereien entwerten!"

Fußball sei bei der Eintracht eben nicht nur ein Event oder Entertainment. Es gehe zwar nicht "um Leben und Tod", wie Hellmann in diesem Zusammenhang bewusst überspitzte. Er betonte allerdings: "Fußball ist bei uns etwas sehr Hochwertiges im emotionalen Gefüge. Deswegen darf es nicht durch Spielereien entwertet werden." Helene Fischer beim DFB-Pokal-Finale 2017 kann ein Lied davon singen. So gerne die Schlagerfans da auch hinhören - im Berliner Olympiastadion hatten Anhänger der Eintracht und Borussia Dortmund überhaupt kein Verständnis für diese Inszenierung.

Generell gilt: Purismus, ohne jeglichen Kommerz? Das ist für keinen Klub, der Erfolg haben möchte, möglich. Es wird auch bei der Eintracht immer darum gehen, die nötigen Euro zu sammeln. Ansonsten wird der Verein schnell abgehängt im Verdrängungswettbewerb. Hellmann stellte daher klar: "Das alles bedeutet nicht, dass wir uns nicht wieder um NFL-Spiele bemühen. Wir wollen auch in Zukunft, dass bei uns Spiele stattfinden." Er begründete: "Neben der medialen Reichweite und einigen Euro hat es uns die Wahrnehmung gebracht, solche Topereignisse organisieren zu können."

Konzerte, Endspiele: Eintrachts Arena als "Vorzeigestadion"

Ob Konzerte, Partien bei der Europameisterschaft 2024 oder Konzerte: "Wir sind ein Vorzeigestadion, dem alle Organisationen ihre Endspiele und Topevents anvertrauen. Das ist für Eintracht Frankfurt nach der Übernahme des Stadions entscheidend." Seit 2020 ist der Verein selbst Betreiber der Arena. Und hat in der Tat gezeigt, auch einen großen Andrang bewältigen zu können.