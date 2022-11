Eintracht Frankfurt droht Ungemach, die Spiele der Hessen sind ab sofort nicht mehr jugendfrei. Der Grund: Mario Götzes Spielanlage ist einfach zu sexy, wie Reichs Resterampe weiß.

Eintracht Frankfurt überwintert auf dem vierten Tabellenplatz und in der Champions League, großen Anteil daran hat ein Mario Götze in Topform. Doch nun droht den Hessen deswegen Ungemach. Nach exklusiven, möglicherweise frei erfundenen Informationen von Reichs Resterampe stehen der Eintracht Probleme mit den Verbänden ins Haus. Der Grund: Götzes Spielanlage ist einfach zu sexy.

Bedenken wegen Götzes sexy Spielanlage gab es schon länger. Insbesondere seine Ballan- und Mitnahme sowie sein direktes Spiel in die Tiefe während der Hinrunde galten beim DFB schon seit Wochen als problematisch, weil sie so sexy sind, dass sie dem einen oder anderen Zuschauer als anstößig gelten könnten. Den Ausschlag gab nun wohl Götzes Pass auf Randal Kolo Muani zum 1:1 in Mainz. "So etwas dürfen wir gar nicht zeigen", so ein Verbands-Mitarbeiter, der nicht genannt werden will. "Das war ja purer Sex."

Probleme auch mit den deutschen Sittenwächtern

Konkret geht es um die Frage, ob Götzes Spiel noch jugendfrei ist oder nicht. Aus Behördenkreisen ist zu vernehmen, dass Spiele mit Götze-Beteiligung eigentlich zu sexy seien, als dass sie ohne Altersbeschränkung tagsüber im Fernsehen laufen dürften. So werde darüber nachgedacht, die Spiele der Eintracht aus Gründen des Jugendschutzes mit dem Label FSK18 zu versehen und die Anstoßzeiten in der Rückrunde auf 22 Uhr zu terminieren. Ärgerlich auch für die Fans, denn für das Abonnement des Blue Channel fallen zusätzliche Kosten an.

Doch das ist nicht das einzige Problem, das die Sexyness von Götzes Spielanlage mit sich bringt. So sind diverse Videos von Götzes Pässen, Ballannahmen und Finten auf einschlägigen Internetportalen wie etwa Pornhub gelandet und werden dort millionenfach angeschaut. Ein Desaster für die Rechteinhaber. Auch Götzes Nominierung für die WM in Katar wirft Fragen auf.

Kooperation mit Amorelie?

Die Meinung der Eintracht-Fans zu Götzes sexy Spielanlage ist derweil einhellig. "Uuuuuh, mmmmmmh, jaaaa, oh jaaaa" oder "Oh Gott, jaaa, jaaa", sind die häufigsten Kommentare, die man angesichts der Götze-Bilder hört. Für die Eintracht gibt es derweil aber auch gute Nachrichten.

So eröffnen sich durch Götzes-Nichtnominierung interessante neue Merchandising-Möglichkeiten. Demnach soll es schon bald eine Kooperation mit Amorelie geben, einem Erotik-Unternehmen, das eine eigene Kollektion auf den Markt bringen will, die von Götzes Spielanlage inspiriert ist.