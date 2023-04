Eintracht Frankfurt besiegt Union Berlin verdient und steht im Pokal-Halbfinale. Nach dem Spiel ist die Erleichterung genauso groß wie die Vorfreude auf mehr. Ein Sonderlob erhält das kongeniale Duo in der Offensive. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt ist am Dienstag ins DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen. Die Hessen besiegten den Liga-Konkurrenten Union Berlin relativ mühelos mit 2:0 (2:0). Beide Treffer erzielte Angreifer Randal Kolo Muani (11./13.).

Sebastian Rode: "Wir sind enorm stolz auf die Leistung und den Umstand, dass wir wieder im Halbfinale stehen. Wir haben an die Leistung von Freitag anknüpfen können, als uns noch das Quäntchen Glück gefehlt hat. Heute waren die frühen Tore enorm wichtig. Wir waren von der ersten Minute an griffig - und Kolo hat dann den Rest gemacht."

Oliver Glasner: "Ich freue mich, dass die Jungs heute für ihren Aufwand belohnt wurden. Sie haben auch in den vergangenen Spielen viel Aufwand betrieben. Man erarbeitet sich viele Chancen - aber verwertet sie nicht. Das ist anstrengend für die Spieler. Aber großes Kompliment an sie, sie sind immer positiv geblieben. Und heute wurden sie dafür belohnt."

Markus Krösche: "Wir sind heute über 90 Minuten in allen Bereichen verdient weitergekommen und haben eine super erste Halbzeit gespielt. Da haben wir alles, was wir an Qualität haben, auf den Platz gebracht. In der zweiten Halbzeit haben wir es etwas verwaltet, jetzt sind wir aber glücklich, dass wir im Halbfinale sind. Wir haben uns heute mal belohnt. Randal und Mario verstehen sich gut und sind sehr aufeinander eingestimmt. Wir wollen den Pokal holen."

Randal Kolo Muani: "Es tut gut, gewonnen zu haben. Aber wir richten den Fokus direkt auf das nächste Spiel, was jetzt am Wochenende ansteht. Es ist einfach eine große Freude, mit Mario auf dem Platz zu spielen. Er macht sehr viel intuitiv und macht es seinen Mitspielern auch extrem einfach."

Mario Götze: "Es war wichtig, dass wir effizient waren. Wenn man gesehen hat, wie wir in den vergangenen Wochen gespielt haben, waren da auch gute Spiele dabei. Fußball ist aber eben ein Ergebnissport. Heute war es besonders vor dem Tor deutlich besser. Wir können heute zufrieden sein, nach einem wichtigen Spiel gegen einen unangenehmen Gegner."