Beim Supercup endet für Eintracht Frankfurt die Europapokal-Saison der vergangenen Spielzeit. Auch 10.000 SGE-Fans wollen sich das nicht entgehen lassen. Sie sind nicht auf Sightseeing aus, trotzen den Bier-Preisen und haben schon Real-Coach Carlo Ancelotti auf sich aufmerksam gemacht.

Dass die Fans von Eintracht Frankfurt besonders reisefreudig sind, ist mittlerweile europaweit bekannt. Auch Star-Trainern ist das bewusst. Star-Trainern wie Carlo Ancelotti, Übungsleiter bei Real Madrid, Gegner der Hessen am Abend (ab 21 Uhr live bei hr-iNFO und im hessenschau.de-Audiostream) im Supercup-Finale von Helsinki. Und Ancelotti, wie immer auf alles vorbereitet, hat sich auch auf den stimmungsfrohen hessischen Anhang eingestellt. "Sie haben großartige Fans hinter sich", betonte der Italiener einen Tag vor dem Supercup, merkte mit einem Schmunzeln aber auch an: "Vielleicht ist das Stadion ja komplett in weiß. Dann könnte ich annehmen, dass alle für Real Madrid sind."

Der Taktiker Ancelotti hat also auch in Sachen Fan-Thematik eine Taktik. Ob die jedoch aufgeht - fraglich. 10.000 Eintracht-Anhänger werden im Olympiastadion von Helsinki erwartet. Der Supercup ist, wenn man so möchte, der historische, krönende Abschluss einer sowieso schon surrealen, erfolgsverwöhnten Europapokal-Saison der Frankfurter. Ein zweiter internationaler Titel innerhalb weniger Wochen - das will sich auch der hessische Anhang nicht entgehen lassen.

"Wir wollen ihnen etwas zurückgeben"

"Die Fans haben uns in der Europa League enorm geholfen", betonte Eintracht-Keeper Kevin Trapp vor dem Kräftemessen mit dem Champions-League-Sieger aus der spanischen Hauptstadt. "Sie glauben an uns. Unsere Fans sind nicht wegen Sightseeing hier, sie wollen uns unterstützen."

In der numerischen Überzahl werden sie im Olympiastadion mit Sicherheit sein, dort sollen sie dann - ähnlich wie in Barcelona - mit dafür sorgen, dass die Eintracht die Sensation gegen die Königlichen schaffen kann. "Wir wollen ihnen etwas zurückgeben", kündigte Trapp zumindest jetzt schon an.

Bier-Subvention für Eintracht-Fans

Damit das Europapokal-Flair der vergangenen Spielzeit auch in den finnischen Sommer übertragen wird, ist viel Vertrautes in Helsinki dabei. Ein Fanfest steigt wieder in der Stadt und ist als Treffpunkt für die Eintracht-Fans geplant. Zudem hilft der Verein bei einem in Finnland nicht ganz leichtem Thema: den Bier-Preisen.

In Helsinki müssen Fans dafür eigentlich tief in die Tasche greifen. Die Eintracht hilft deswegen mit und hat mit einem zentral gelegenen Irish Pub einen Deal ausgemacht: 3,50 Euro kostet hier ein Glas - statt sonst ortsüblicher acht oder neun Euro. Eine Bier-Subvention quasi als Belohnung für den reisefreudigen Anhang. Auf so eine Idee wäre sicherlich nicht einmal der Taktiker Carlo Ancelotti gekommen.