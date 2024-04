Eintracht Frankfurt verliert beim FC Bayern München und FUSSBALL 2000 fragt sich, warum die Hessen die sich bietende Chance nicht genutzt haben. Die Konkurrenz im Rennen um Platz sechs hat Federn gelassen. Fehlt der Eintracht in der heißen Phase die Führung?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Das war nicht’s: Eintracht Frankfurt hat sein Auswärtsspiel beim FC Bayern München verloren. FUSSBALL2000 fragt sich, warum die Hessen die sich bietende Chance nicht genutzt haben. Die Konkurrenz im Rennen um Platz sechs hat Federn gelassen. Der Eintracht hat allerdings die letzte Gier auf den Erfolg gefehlt. Ein Problem ist dabei die fehlende Konstanz der Führungsspieler. Diesmal patzte Robin Koch, sein Foul an Thomas Müller führte zum entscheidenden Elfmeter. Fehlt der Eintracht in der heißen Phase die Führung? FUSSBALL2000 sucht nach Gründen, warum die Frankfurter nichts Zählbares aus München mitnehmen konnten.