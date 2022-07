FUSSBALL 2000 Chaos um Kostic

Bleibt er? Geht er? Und wie könnte man Filip Kostic überhaupt ersetzen? FUSSBALL 2000 diskutiert die heißeste Eintracht-Personalie mit Stargast Bosca.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Filip Kostic ist der Geilste, das weiß man als Eintracht-Fan natürlich. Dummerweise wissen das auch die Scouts von West Ham United, weswegen der Premier-League-Mittelklasseklub Kostic ein unmoralisch hohes Angebot gemacht hat. Basti, Phil, Patricia, Stephan und Stargast Bosca diskutieren einen möglichen Kostic-Abgang und warum ein Wechsel zu Juve okay, ein Wechsel zu West Ham aber schmerzhaft wäre. Außerdem blicken sie auf den Pflichtspielauftakt gegen den 1.FC Magdeburg in einer Woche und haben sich auch dafür prominente Unterstützung geholt.