Auch in dieser Saison immer am Anfang der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Auch der zweite Matchball um den Champions League Einzug ist vergeben: Eintracht Frankfurt verzockt die vorzeitige Königsklassen-Qualifikation und kommt gegen den FC St. Pauli nur zu einem mühsamen 2:2. Erneut hat es die Eintracht nicht aus eigener Kraft geschafft, dieser Spielzeit eine ultimative Krone zu verpassen. Der Druck war spürbar, und nicht einmal die frühe Führung durch Rasmus Kristensen gab dem Team von Trainer Dino Toppmöller Sicherheit. Joker Michy Batshuayi sichert der Eintracht dann immerhin noch einen Punkt.

Der aber hilft leider nicht wirklich viel: Borussia Dortmund mit Trainer Niko Kovac drückt von hinten, und so kommt es zum befürchteten Endspiel am letzten Spieltag beim SC Freiburg. Die Konstellation ist so klar wie angespannt: Verliert die Eintracht im Breisgau nicht, spielt sie Champions League. Maximaler Druck ist also auf dem Kessel – für beide Mannschaften. Ein Showdown, wie er spekatkulärer kaum sein könnte. Der Eintracht-Familie steht eine anstrengende Woche ins Haus.