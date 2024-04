Eintracht Frankfurt verliert nach blutleerer Vorstellung in Stuttgart, Platz sechs ist in höchster Gefahr. Die Jungs von FUSSBALL 2000 analysieren die Pleite und diskutieren, was nun passieren muss.

Eintracht Frankfurt verliert beim VfB Stuttgart – und das mit einer desolaten Leistung. Trainer Dino Toppmöller experimentiert in der Aufstellung, die Abwehr präsentiert sich katastrophal, der Sturm harmlos.

Basti, Marv und Stephan diskutieren, was nur los ist: Hat Eintracht Frankfurt ein Trainerproblem? Liegt es an den Spielern? Oder liegen die Probleme tiefer? Außerdem gibt es einen Ausblick in Richtung Europa-Endspiel gegen den FC Augsburg. Kann Eintracht Frankfurt den sechsten Platz verteidigen oder steht man am Ende der Saison mit leeren Händen da?