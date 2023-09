Was ist drin für Eintracht Frankfurt in dieser Saison?

FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast Was ist drin für Eintracht Frankfurt in dieser Saison?

Das Transferfenster ist endlich geschlossen, für die Jungs von FUSSBALL 2000 geht die Saison nun von neuem los. Wie schlagen sich die Hessen in Bochum? Wie gut ist der Kader? Und wo geht in dieser Spielzeit die Reise hin?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Endlich ist das Transferfenster geschlossen, es kann also kein schwerreicher Protzklub mehr kurz vor knapp um die Ecke kommen, um Eintracht Frankfurt die besten Spieler wegzukaufen. Aber was bedeutet das für die Hessen? Wie gut ist der Kader der Eintracht wirklich? Reicht es für Eintracht Frankfurt, die europäischen Plätze anzugreifen?

Oder müssen die Hessen in dieser Spielzeit kleinere Brötchen backen, um nächstes Jahr dann durchzustarten? Und war Goncalo Paciencia wirklich zu teuer für Eintracht Frankfurt? Darüber sprechen Basti, Stephan, Julian und Stargast Sean David.