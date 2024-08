Kreuzfahrtschiff kollidiert an Schleuse mit Tonne

An der Schleuse in Mühlheim (Offenbach) hat es am Mittwochabend einen Unfall mit einem Kreuzfahrtschiff gegeben.

Das Schiff sei gegen eine Fahrwassertonne gefahren und habe diese herausgerissen, da sich eine Kette im Schiffsantrieb verfing, teilte die Wasserschutzpolizei am Donnerstag mit. Die 195 Menschen an Bord blieben unverletzt. Das Schiff war weiterhin fahrtüchtig und wurde in den Hanauer Hafen gebracht, um es auf Schäden zu untersuchen. Der Schiffsverkehr wurde nicht beeinträchtigt.