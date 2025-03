Entwarnung wegen Rheinwasser

Die Gefahr für die Häfen des Rheingau-Taunus-Kreises durch eine milchige, mit Mineralölbestandteilen vermischte Flüssigkeit auf dem Rhein ist gebannt.

Die Wasserschutzpolizei Rüdesheim und die Untere Wasserbehörde gaben am Donnerstagnachmittag Entwarnung. Der Kreis hatte nach Bekanntwerden am Mittwoch Ölsperren zum Schutz seiner Häfen in Rüdesheim und Walluf aufgebaut. Diese würden nun wieder zurückgebaut. Die Behörden gehen davon aus, dass die Flüssigkeit aus Worms (Rheinland-Pfalz) in den Rhein gelangte. Wasserproben werden derzeit untersucht.