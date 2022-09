So führte der Weltmeister Eintracht Frankfurt an

Fußball-Deutschland spricht nach dem Sieg gegen Leipzig über die beeindruckende Leistung von Mario Götze. Einzelne Szenen zeigen, mit welcher Technik und Übersicht er die Frankfurter dirigierte. Aber auch, wie er selbst am eigenen Fünfmeterraum Bälle abfing.

Nach seinem ersten Tor für die Eintracht in Bremen legte Mario Götze nun gegen RB Leipzig seine stärkste Vorstellung seit seiner Rückkehr in die Bundesliga nach. Viele Experten wie Lothar Matthäus sehen ihn nach diesem Auftritt bereits wieder im Kreise der Nationalmannschaft. Götze legte ein Tor direkt auf und war an einem zweiten beteiligt. Ebenso beeindruckend waren aber viele kleine Szenen, kurze Ballberührungen, beruhigende Pässe und auch seine Defensivarbeit, wie unser Highlight-Zusammenschnitt verdeutlicht.

Erste Halbzeit

Videobeitrag Video Götzes beste Szenen gegen Leipzig im Video (Erste Halbzeit) Video Mario Götze beim Sieg gegen Leipzig. Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Gleich nach zwei Minuten ließ Götze sein altes Talent aufblitzen, als er auf Höhe der Mittellinie den Ball empfing und ihn zentimetergenau in den Lauf von Daichi Kamada legte. Der Japaner startete auch bei der zweiten Szene im Video durch, nachdem sich Kolo Muani ins Mittelfeld und Götze sogar auf die linke Seite fallen gelassen hatten, um die Leipziger Deckung auseinander zu ziehen. Kamada ist nicht ohne Grund der beste Scorer der Eintracht mit nunmehr schon fünf Toren und zwei Vorlagen in sechs Pflichtspielen, weil er durch die Rochaden in bessere Abschlusspositionen gebracht wird. Götze zieht eben auch die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich.

Trainer Oliver Glasner fordert immer wieder auch von seinen Spielern, "Dreiecke zu bilden". So vollführte es Götze vor dem 1:0 (ab 0:21 im Video), als er sich erst vor den ballführenden Djibril Sow schob und dann nach außen für ein Zuspiel von Kamada auswich. Der folgende Chipball des 30-Jährigen auf Muani wies seine technische Extraklasse aus. Mit Jesper Lindström, Muani sowie den durchgestarteten Kamada und Sow hatte Eintracht gleich vier Spieler am gegnerischen Fünfmeterraum und damit eine auch von Glasner immer wieder geforderte hervorragende "Boxbesetzung".

Auch defensiv arbeitete Götze mit: Laut Sky verzeichnete er gegen Leipzig mit elf Ballgewinnen die meisten von allen Spielern auf dem Rasen - einen im Video ab 0:41 im vorderen Drittel. Später im Spiel entstand aus einem dieser eroberten Bälle der Elfmeter zum 4:0. In der Szene ab 0:55 verteidigte Götze sogar aushilfsweise links hinten in der Viererkette, weil Christopher Lenz ins Zentrum gezogen war.

Zweite Halbzeit

Videobeitrag Video Götzes beste Szenen gegen Leipzig im Video (Zweite Halbzeit) Video Mario Götze nach dem Sieg gegen Leipzig. Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Kevin Trapp schoss gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Abstoß mit voller Wucht quer über das Feld zu Götze, den nicht viele Spieler so wunderbar verarbeiten können. Kollege Christopher Lenz betonte hinterher, wie beruhigend es für die Mitspieler sei, Götze in jeder Situation anspielen zu können. Im zweiten Durchgang war er der Ideengeber aus der Tiefe und lauerte auch bei den Eckbällen im Rückraum. In der 67. Minute hielt er nach elegantem ersten Kontakt per Dropkick aufs Tor - Tuta vollendete den Abpraller zum 3:0.

Bemerkenswert war die Situation in der 78. Minute: Götze klärte einen Angriff der Leipziger am eigenen Fünfmeterraum und baute von dort aus überlegt auf (im Video ab 1:11). Nicht viele hätten nach seiner zweiten Dortmunder Zeit für möglich gehalten, dass er über diesen Defensivgeist und auch die nötige Fitness dafür verfügen könnte. Doch Götze legte am Samstag 11,5 Kilometer zurück, in der Sparte "Intensive Läufe" ist er mit 451 an der Spitze vor allen anderen Bundesligaspielern in dieser Saison.

Fazit

Die Eintracht porfitiert derzeit wie beschrieben von Götze; von seinem Engagement, seiner Übersicht und seiner Technik. Götze profitiert aber auch von der Eintracht, weil mit Kamada und Muani zwei Nebenleute in herausragender Verfassung sind. Er profitiert vom Systemwechsel, weil die Eintracht im Mittelfeld nun faktisch einen Spieler mehr aufbieten kann - und vom Umfeld, das ihn ruhig arbeiten lässt. Trainer Glasner war nach der Partie sehr darum bemüht, den Fokus von seinem Star fernzuhalten.

Einschränkend muss man sagen, dass sich Gegner Leipzig in schlechter Verfassung präsentierte und ihm die nötigen Räume anbot. Außerdem konnte Götze auch bei den enttäuschenden ersten Saisonspielen keine entscheidenden Akzente setzen. Doch mit dieser Leistung am Samstagabend hat er eindrucksvoll bewiesen, wozu er an guten Abenden immer noch fähig ist. Für ihn gilt, was Sportvorstand Markus Krösche für die gesamte Mannschaft formulierte: "Das ist jetzt der Maßstab."