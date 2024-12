Eintracht Frankfurt rettet gegen Augsburg zwar einen Punkt, ist mit dem Unentschieden aber trotzdem alles andere als zufrieden. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat nach dem Aus im Pokal in Leipzig auch gegen den FC Augsburg nicht gewonnen. Am Samstag hieß es nach Abpfiff 2:2 (0:0). Für die Frankfurter hatten Hugo Ekitiké (55.) und Can Uzun (74.) getroffen, für den FCA der Ex-Darmstädter Phillip Tietz (61.) sowie Samuel Essende (71.).

Ansgar Knauff: "Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, aber in manchen Momenten die Bälle zu leicht verloren und Augsburg damit ins Spiel gelassen. Wir müssen einfach konzentrierter bleiben. Wenigstens haben wir noch den Punkt mitgenommen, aber wir ärgern uns trotzdem. Wir hatten nach der Führung eigentlich alles im Griff. Wir erzielen zwei Tore, hätten das eine oder andere mehr schießen können, im Optimalfall aber sollten wir keine zwei Treffer kassieren. Augsburg hatte eine guten Plan, aber wir müssen es uns selbst ankreiden, dass wir nicht gewonnen haben."

Robin Koch: "Augsburg ist immer schwer zu bespielen, das hat man in der ersten Halbzeit gut gesehen. Wir sind super aus der Halbzeit gekommen und haben es geschafft, Augsburg hinten reinzudrängen und machen dann auch das Tor. Wir hatten sogar noch mehr Chancen, bekommen aber halt auch zwei. Deswegen reicht es nur für ein Unentschieden. Vom Gefühl her hatte Augsburg nicht viel außer die zwei Dinger. Das ist dann extrem bitter, dass wir zwei Gegentore bekommen."

Hugo Ekitiké: "Bei meinem Sturz war ich überrascht, mir war kurz schwarz vor Augen, aber jetzt geht es. Es ist nichts Schlimmes. Wir sind enttäuscht nach dem Unentschieden, wir wollten alle gewinnen. Im Fußball geht es immer um Details, heute haben der letzte Pass, der letzte Schuss, leider manchmal nicht gepasst. Die Energie war aber gut, diesen Weg müssen wir beibehalten."

Kevin Trapp (bei Sky): "Das Ergebnis ist sicher zu wenig für uns. Auch für mich war es kein guter Tag. Ich hatte wenig zu tun, habe einen Fehler gemacht. Das war sicher nicht so, wie man sich es vorstellt."

Markus Krösche: "In der erste Halbzeit haben wir es nicht so gut gemacht. In der zweiten Hälfte haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Der Spielverlauf war nicht wirklich gut für uns. Wir haben hinten leider nicht die konsequente Verteidigung gehabt in den beiden Situationen. Vorne hatten wir nicht so die Effizienz, die uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Es ist ärgerlich, aber ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Das Tor von Can freut mich für ihn, er hatte keine einfache Zeit in den letzten Wochen."

Phillip Tietz (Augsburg-Stürmer): "Wir sind extrem zufrieden mit dem Punkt, auch weil der Gegner Eintracht Frankfurt hieß. Wir sind alle professionell genug, um mit einem Rückstand umzugehen und sind dann verdient in Führung gegangen. Beim 2:2 drehe ich mich weg, weil ich Angst hatte, dass der Ball gegen die Hand gehen könnte."