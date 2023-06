Stürmer Benedict Hollerbach von Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden soll vor einem Wechsel zu Union Berlin stehen.

Das berichtete der Kicker am Donnerstag. Eine Bestätigung beider Vereine steht noch aus. Hollerbach erzielte in der vergangenen Saison 14 Tore und fünf Vorlagen. In der Relegation gegen Arminia Bielefeld schoss der 22 Jahre alte Stürmer drei Tore und hatte damit einen großen Anteil am Aufstieg.

Auch der 1. FC Köln und Bundesliga-Neuling Heidenheim sollen Interesse an Hollerbach haben.