Glasner: Müssen noch etwas draufpacken

Eintracht-Coach Oliver Glasner hat betont, dass die Frankfurter beim Europa-League-Auswärtsspiel in Sevilla noch besser auftreten müssen als beim 4:1-Erfolg in Berlin am Samstag. "Wir müssen in punkto Leistung etwas draufpacken zum Spiel in Berlin, um mit einem guten Ergebnis zurückzureisen", betonte der Österreicher, der schon jetzt warnte: "Das ist eine richtig gute Mannschaft." Ähnlich sieht es Sportvorstand Markus Krösche. "Betis ist ein starker Gegner. Wir werden alles dafür tun, in die kommende Runde zu kommen", so der 41-Jährige.