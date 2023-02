Neapel-Fans in Sachsenhausen angegriffen

Im Vorfeld des Champions-League-Spiels der Eintracht gegen Neapel ist es zu tätlichen Angriffen auf italienische Fans gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe es bereits am Montag zwei gewalttätige Attacken gegeben. Zunächst habe eine Gruppe von Frankfurter Gewalttätern drei neapolitanische Fans vor einer Kneipe in Sachsenhausen geschlagen. Etwa zwei Stunden später hätten an gleicher Stelle rund 20 Angreifer auf drei Italiener, die gerade ein Lokal verließen, eingeprügelt. In beiden Fällen wurden die Opfer nur leicht verletzt und benötigten keine medizinische Versorgung. Bei Kontrollen mehrerer verdächtiger Gruppen nahm die Polizei neun Männer kurzzeitig in Gewahrsam.