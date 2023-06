N'Dicka verabschiedet sich emotional

Eintracht-Verteidiger Evan N'Dicka hat sich emotional von den Frankfurtern verabschiedet. "Das Trikot mit dem Adler getragen zu haben, den Club und die Stadt zu repräsentieren, war ein Privilieg für mich", schrieb er am Freitag bei Instagram. N'Dicka schließt sich ablösefrei AS Rom an, mit der Eintracht wurde er unter anderem Europapokalsieger. "Ich werde euch nie vergessen und immer dankbar sein für euer herzliches Willkommen und die Menschlichkeit und Unterstützung, die ich in Frankfurt erleben durfte", so N'Dicka weiter. Er schloss einen Post mit den Worten: "Ein ganz besonderer Gruß an die Nordwestkurve!"