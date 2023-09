Kolo Muani wohl doch zu PSG

Im Transfer-Theater um Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani kündigt sich eine irre Wende an: Nach übereinstimmenden Medienberichten wechselt der 24 Jahre alte Angreifer nun wohl doch zum französischen Rekordmeister Paris Saint-Germain. Das deckt sich mit den Informationen des hr-sport. Eine offizielle Bestätigung der Vereine stand zunächst aus. Nachdem der Deal am Nachmittag eigentlich schon geplatzt war, erhöhte PSG sein bisheriges Angebot von rund 90 Millionen Euro am Abend noch einmal und hatte mit der Offerte offenbar Erfolg. Während die Wechselperiode in der Bundesliga am Freitag um 18 Uhr abgelaufen war, endet das Transferfenster in Frankreich erst um 23 Uhr.