Bericht: Neuzugang Kristensen schon in Frankfurt

Der vermeintliche neue Eintracht-Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen soll nach Bild-Informationen bereits am Donnerstagabend in Frankfurt gelandet sein. Der Transfer des Dänen solle demnach noch vor dem Abflug ins Eintracht-Trainingslager in den USA am Montag fix gemacht werden. Kristensen würde von Leeds United zur Eintracht kommen, in der vergangenen Saison war er an AS Rom ausgeliehen. Die Eintracht verhandele über eine Leihe mit Kaufoption, die Ablöse sei auf 15 Millionen Euro festgeschrieben.