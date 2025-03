Erneuter Pyro-Ärger beschäftigt Eintracht

Während des Europa-League-Spiels in Amsterdam wurde im Frankfurter Fanblock mehrfach Pyrotechnik gezündet. Auch kam es auf der Tribüne zu einem Handgemenge zwischen wenigen Heim- und Gästeanhängern. Ein Problem daran: Nach Vorfällen in Rom, die die Eintracht-Fans zwar nicht auslösten, sie aber doch Pyro in den Block der Italiener schossen, spielen die Hessen zwei Jahre lang auf Bewährung. Ihnen droht bei weiteren Vergehen also ein Fan-Anschluss. Der Club sieht diesmal jedoch keine Grundlage für eine Strafe, teilte er mit. "Wir sind mit dem gesamten Verlauf in jeder Hinsicht sehr zufrieden und es hat sich gezeigt, dass sich der liberale Ansatz der Stadt Amsterdam und der Amsterdamer Polizei ausgezahlt hat", sagte Vorstand Philipp Reschke: "Es war eine europäische Fest-Reise unter wachsamen aber besonnenen Augen, ohne Restriktionen oder Verbote und eben auch ohne Zwischenfälle." In der Tat konnten sich Eintracht-Fans in Amsterdam frei bewegen, es herrschte eine friedliche Stimmung in der Stadt.