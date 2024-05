In der Fußball-Hessenliga kann an diesem Samstag (15 Uhr) beim vorletzten Spieltag der FC Gießen vorzeitig die Meisterschaft und somit den Aufstieg in die Regionalliga perfekt machen.

Die Mittelhessen treten beim SC Waldgirmes an und benötigen für einen vorzeitigen Aufstieg einen Sieg. Die Lizenz für die Regionalliga Südwest hatten die Gießener unter der Woche erhalten. Der Tabellenzweite Türk Gücü Friedberg hat derweil schon ein Spiel mehr auf dem Konto, da die Friedberger am Samstag (16.45 Uhr, live im hr-Stream) im Hessenpokal-Finale antreten. Der Dritte aus Baunatal ist in Marburg gefordert.