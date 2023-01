Lilien droht Bader-Ausfall

Die Lilien starten am Samstag (13 Uhr) vor eigenem Publikum gegen Jahn Regensburg in die Rückrunde. Definitiv verzichten muss Trainer Torsten Lieberknecht auf Patric Pfeiffer, Klaus Gjasula und Aaron Seydel. Bei Marvin Mehlem (Magen-Darm-Infekt) ist ein Fragezeichen hinter einem Einsatz, ebenso bei Matthias Bader. "Er hat sich im Training am Mittwoch am Sprunggelenk verletzt. Das müssen wir noch medizinisch untersuchen", sagte Lieberknecht in der Spieltagspressekonferenz. Die Vorfreude beim Trainer und seinem Team sei aber dennoch sehr groß: "Endlich ist die Pause vorbei."