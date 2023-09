Nkounkou dankt Ancelotti

Eintracht-Neuzugang Niels Nkounkou hat sich in einem Interview mit der Bild-Zeitung zu seinem früheren Trainer Carlo Ancelotti geäußert. Dieser hatte den Linksverteidiger 2020 zu Everton geholt. "Dass ich unter ihm mein Profi-Debüt geben durfte, war eine unglaubliche Erfahrung. Ich werde ihm nie vergessen, dass er mir die Chance gegeben hat", so Nkounkou, der damals von Marseille an die Mersey wechselte. "Durch Ancelotti habe ich gelernt, auch defensiv zu denken, da habe ich einen großen Schritt in meiner Entwicklung gemacht. Aber er war für mich auch als Mensch sehr wichtig, weil ich gesehen habe, wie er mit uns Spielern umgeht." Der Trainer habe alle Spieler gleich behandelt und keine Unterschiede zwischen Stars und Talenten gemacht. Mit Eintracht-Trainer Dino Toppmöller arbeite Nkounkou nun an seinem Stellungsspiel, verriet er.