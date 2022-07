Hessenliga startet in die neue Saison

Fußball Hessenliga startet in die neue Saison

Die Hessenliga startet an diesem Wochenende in die neue Saison.

Am Freitag (19 Uhr) geht es mit der Partie Viktoria Griesheim gegen Rot-Weiß Walldorf los. Die Liga ist nach der Corona-Pandemie wieder eingleisig. Die Auf- und Abstiegsrunden entfallen. Neu dabei ist dieses Jahr die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt, die den Startplatz von Hessen Dreieich übernommen hat. Die SGE ist am Samstag (18 Uhr) zunächst auswärts bei Bayern Alzenau gefordert. Den ersten Spieltag beschließen am Sonntag (15 Uhr) Unter-Flockenbach gegen Steinbach II und Weidenhausen gegen Eddersheim.