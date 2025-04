Hessenpokalfinale in Frankfurt

Das Finale des Hessenpokals 2025 findet am Bornheimer Hang in Frankfurt statt.

Veröffentlicht am 11.04.25 um 09:16 Uhr

Das gab der Hessische Fußball-Verband am Donnerstag bekannt. Ausgetragen wird die Partie am 24. Mai. Dann treffen die Sieger der Halbfinal-Spiele FSV Frankfurt gegen den SV Wehen Wiesbaden und Hessen Kassel gegen Steinbach Haiger aufeinander. Auch 2023 und 2024 waren die Finalspiele am Bornheimer Hang ausgetragen worden.