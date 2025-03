Der SV Wehen Wiesbaden wird seiner Favoritenrolle gerecht und zieht mit einem Sieg beim OFC ins Hessenpokal-Halbfinale ein. Der nächste Gegner steht bereits fest.

Veröffentlicht am 19.03.25 um 20:54 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden steht im Halbfinale des Hessenpokals. Der Drittligist gewann das Viertelfinale bei Regionalligist Kickers Offenbach am Mittwochabend mit 4:0 (2:0). Moritz Flotho brachte den Drittligisten nach einer Viertelstunde in Führung, Thjimen Goppel erhöhte noch vor der Pause (42.). Nikolas Agrafiotis (55.) und Nick Bätzner (70.) räumten auch die letzten Zweifel an einem Auswärtssieg des Favoriten aus dem Weg.

Frankfurt ohne Mühe in Nordhessen

Im Halbfinale, auch das ist seit Mittwochabend klar, muss der SVWW erneut bei einem Regionalligisten, nämlich beim FSV Frankfurt ran. Die Bornheimer gaben sich bei Gruppenligist SC Willingen ebenfalls keine Blöße und setzten sich mit 3:1 (2:0) durch. Cas Peters (5.) und Tobias Peitz (7.) sorgten früh für klare Verhältnisse in Nordhessen, der eingewechselte Filip Pandza machte mit dem 3:0 den Deckel drauf (89.). In der Nachspielzeit gelang Jonah Schilling noch der Ehrentreffer für Willingen.

Das Halbfinale zwischen dem FSV und Wehen Wiesbaden wird am 29. April (19 Uhr) am Bornheimer Hang ausgetragen. Im zweiten Halbfinale stehen sich einen Tag später die beiden Regionalligisten KSV Hessen Kassel und TSV Steinbach-Haiger gegenüber (30. April, 19 Uhr).