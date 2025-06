Hessenpokalfinale der Frauen steht an

Im Endspiel treffen die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg auf die Titelverteidigerinnen von Kickers Offenbach.

Im Stadion an der Oberau in Bad Hersfeld steigt am Samstag (15.30 Uhr) das Hessenpokalfinale der Frauen. Dabei treffen die SFBG Marburg auf Kickers Offenbach. Die Marburgerinnen werden als Außenseiter in diese Partie gehen. Sie haben in der gerade beendeten Saison den 3. Platz in der Hessenliga belegt, die Offenbacherinnen wurde eine Liga höher Vierte, zudem sind sie amtierende Hessenpokalsiegerinnen. Das siegreiche Team des Finals zieht in den DFB-Pokal ein.