Der FSV Frankfurt Tobias Peitz haben den Vertrag aufgelöst.

Veröffentlicht am 13.06.25 um 10:18 Uhr

Der FSV Frankfurt und Mittelfeldakteur Tobias Peitz gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Fußball-Viertligist am Freitag mitteilte, fiel die Entscheidung im gegenseitigen Einvernehmen. Der 26-jährige wechselte zur Saison 2024/2025 vom Wuppertaler SV an den Bornheimer Hang und kam auf insgesamt 17 Einsätze. "Ich wünsche den Verantwortlichen, der gesamten Mannschaft und allen Fans des FSV Frankfurt nur das Beste für die Zukunft und werde sehr viele Menschen positiv in Erinnerung behalten", sagte Peitz, dessen Vertrag aufgelöst wurde.