Eintracht teilt Punkte mit Freiburg

Eintracht Frankfurt hat gegen den SC Freiburg unentschieden gespielt. Die Bundesliga-Partie am Sonntagabend endete 0:0. Dabei gab es gute Torchancen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit drückte zunächst die Eintracht auf den Sieg, ein Abseitstor für Freiburg in der letzten Minute fand dann keine Anerkennung. Es ist bereits das vierte Unentschieden im fünften Bundesliga-Spiel in dieser Saison. In der Tabelle finden sich die Hessen, für die Nacho Ferri sein Profi-Debüt feierte, damit auf Platz acht wieder. Die nächste Chance auf einen Sieg gibt es am kommenden Samstag (15.30 Uhr) in Wolfsburg.