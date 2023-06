Die Kickers haben eine neue Nummer eins im Tor. Johannes Brinkies vom Drittliga-Absteiger Zwickau kommt nach Offenbach. Über die Länge des Vertrages wollte der OFC keine Angaben machen.

Der 29-jäjhrige Johannes Brinkies kommt mit viel Drittliga-Erfahrung zu den Offenbacher Kickers. Er spielte zuletzt sieben Jahre beim FSV Zwickau, war dort phasenweise auch Mannschaftskapitän. Brinkies kommt auf insgesamt 285 Spiele in der 3. Liga. In der Liga also, in die die Kickers in der kommenden Saison 2023/24 endlich aufsteigen wollen.

Brinkies: „Ich freue mich total hier zu sein bei einem traditionsreichen, sehr ambitionierten Verein. Die Gespräche mit Christian Hock und Christian Neidhart waren sehr überzeugend, mit der Fanbase kann hier die Post abgehen, ich freue mich also extrem vor den Leuten hier Fußball zu spielen. Ich bin ein emotionaler Typ, ich möchte die Mannschaft von hinten raus coachen und ihr Sicherheit geben, ihr helfen. Genau diese Arbeitermentalität möchte ich auf dem Platz verkörpern, deshalb glaube ich, dass Offenbach sehr gut zu mir passt.“