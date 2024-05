Ekitiké versteht "hohe Erwartungshaltung" der Fans

Eintracht-Stürmer Hugo Ekitiké versteht immer besser wie der Klub und seine Anhänger ticken. "Jetzt identifiziere ich mich sehr mit der Eintracht und verstehe die hohe Erwartungshaltung der Fans - die passt genau zu meiner", sagte der 21-jährige Franzose bei einer Medienrunde am Mittwoch. Und fügte hinzu: "It's a Match!“ Dass Ekitiké in Frankfurt angekommen zu sein scheint, zeigen auch seine Leistungen: Drei Tore und ein Assist in den vergangenen vier Spielen. "Ich fühle mich wirklich sehr gut hier - das hätte ich nicht gedacht. Ich fühle mich von den Fans geliebt und spüre Vertrauen", so der Stürmer. Am Samstag (15.30 Uhr) steht für ihn und die Eintracht das letzte Saisonspiel gegen Leipzig an.