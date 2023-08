Toppmöller: Auf Kolo Muani prasselt extrem viel ein

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat den umworbenen Stürmer Randal Kolo Muani nach dem Pokalspiel in Leipzig (7:0) in Schutz genommen. "Insgesamt ist es natürlich auch keine einfache Situation für Kolo. Es prasselt extrem viel auf ihn ein. Extrem viele Leute zerren an ihm rum. Er hat es ordentlich gemacht", sagte der Coach in einer Presserunde am Montag. Der französische Stürmer, an dem unter anderem PSG großes Interesse hat, hatte die Eintracht zwar in Führung gebracht, war ansonsten aber eher unauffällig und wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt. "Er hat uns mit dem 1:0 den Weg geebnet. Dass er besser spielen kann, das weiß er selbst", so Toppmöller.