Koch mischt bei Kantersieg mit

Robin Koch hat am Samstagabend seinen nächsten Länderspieleinsatz gesammelt: Der Eintracht-Verteidiger wurde beim 7:0 der deutschen Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina in Freiburg in der 73. Minute für den verletzten Joshua Kimmich eingewechselt. Das DFB-Team sicherte sich durch den Erfolg den Sieg in der Nations-League-Gruppe. Am Dienstag (20.45 Uhr) steigt in Ungarn das letzte Länderspiel des Jahres.