Toppmöller: Kann ein Spiel für Ansgar sein

Eintrachts Trainer Dino Toppmöller hat sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Aberdeen zur Situation von Ansgar Knauff geäußert. Dieser war beim Spiel in Bochum aus dem Kader gestrichen worden. "Es kann (am Donnerstag) ein Spiel für ihn sein, in dem er reinkommt." Man dürfe nicht vergessen, dass Knauff aus einer Verletzung gekommen sei und große Teile der Vorbereitung verpasst habe. "Beim Spiel in Mainz hat er nicht seine Topleistung abrufen können, dann war er gegen Köln gesperrt, danach bei der U21 im Einsatz." Beim Spiel in Bochum seien die Außenpositionen mit insgesamt vier potenziellen Spielern ausreichend besetzt gewesen. So blieb kein Platz für Knauff.